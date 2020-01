DiRT Rally 2.0 : un trailer qui présente le DLC "Colin McRae", ça sent la nostalgie

Codemasters dégaine un trailer de gameplay pour annoncer que DiRT Rally 2.0 va avoir droit à un gros DLC rendant hommage à Colin McRae. On y retrouvera donc des nouvelles spéciales, ainsi que les voitures emblématiques utilisées par le pilote écossais. Les fans de Subaru vont donc pouvoir se glisser dans le baquet de la Legacy RS et de l'Impreza S4 Rally, mais aussi de machines moins puissantes comme la Mini Cooper S, la 205 GTi et la Ford Escort RS Rally 2001. Le jeu permettra également de revivre la carrière de Colin via 40 scénarios inédits, regroupés en 4 chapitres correspondant aux années 80, 90 et 2000.



Pour totalement s'immerger dans les débuts en compétition du pilote, Codemasters ajoutera même plusieurs spéciales situées en Écosse à Perth et Kinross. Mieux, on nous promet que ces dernières seront radicalement différentes de celles du rallye du Pays de Galles (pourtant assez proche géographiquement). Le DLC "Colin McRae" sera disponible le 24 mars prochain, et fait partie du season pass du jeu.