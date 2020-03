DiRT RALLY 2.0 : un trailer annonce l'édition Game of the Year

Si vous êtes amateur de rallye, mais que le fait de disposer d'un jeu dépouillé d'une partie de son contenu vous avait fait rester loin de DiRT Rally 2.0, sachez que l'occasion de craquer va enfin se présenter. En effet, Codemasters vient d'annoncer que le jeu allait débarquer en version GOTY, ce qui signifie bien entendu que tous les DLC seront inclus, et dieu sait qu'il y en a. DiRT Rally 2.0 a en effet bénéficié de quatre saisons complètes de contenu, avec de nouveaux bolides, des livrées, de nouveaux rallyes, et même le fameux DLC hommage au pilote écossais Colin Mc Rae. Au total, vous allez donc pouvoir profiter de 81 voitures et 26 destinations sachant que tout le contenu du championnat du monde de rallycross est officiel et sous licence FIA. DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition sortira le 27 mars sur PC, PS4 et Xbox One.