Diablo 2 Resurrected : une mise à jour 2.4 et 5 millions de joueurs plus tard...

Alors que la BlizzCon 2020 se prépare en coulisses, Blizzard Entertainment nous fait savoir que Diablo II Resurrected vient de faire l'objet d'une grosse mise à jour, la 2.4, déjà disponible et qui va apporter énormément de changements dans l'équilibrage du jeu, notamment au niveau des classes, ce qui va modifier le paradigme du jeu. Blizzard précise que la dernière mise à jour d’équilibrage des classes de Diablo II remonte à la version 1.13c, sortie le 23 mars 2010. Une éternité ! La liste des changements, nouveautés et autres correctifs est listée sur le site officiel et il y en pour plusieurs dizaines de secondes de scrolling. Autrement, Blizzard nous fait savoir que Diablo 2 Resurrected compte plus de 5 millions de joueurs aujourd'hui, ce qui est une très bonne performance.





MISES À JOUR DE CONFORT DE JEU



Général

- Prise en charge des caractères non-ASCII

- Ajout d’un message système à l’intention des joueurs qui tentent de lancer le jeu depuis une version obsolète

- Ajout d’un système de « Message du jour » dans le menu principal pour nous permettre de partager les mises à jour importantes avec les joueurs

- Nouvelle fonctionnalité : émulation des graphismes Legacy

Il existe désormais une option dans le menu des paramètres graphiques, dans la section « Legacy », qui vous permet de choisir entre trois possibilités d’émulation des graphismes Legacy. Ces options sont « GDI », « Glide » et « Resurrected ».

- « GDI » émule le tramage logiciel du jeu original et n’applique aucun filtrage ;

- « Glide » émule le back-end accéléré du jeu original avec un filtrage bilinéaire ;

- « Resurrected » utilise l’émulation Glide agrémentée de corrections supplémentaires pour résoudre un problème d’affichage qui se produisait avec le rendu Glide original.

- Commentaire des développeurs : nous pensons que « Resurrected » est le mode d’émulation de référence que les joueurs et joueuses devraient utiliser, mais nous avons remarqué lors du RPT que certains préféraient le style graphique Legacy du lancement, qui ne comportait aucun filtrage et ressemblait davantage au tramage logiciel du jeu original. Nous espérons que ces modes d’émulation permettront à chacun de choisir les graphismes Legacy selon ses préférences.





IA

- Amélioration de la fiabilité des familiers, des invocations et des mercenaires en les faisant se téléporter vers le joueur au lieu de disparaître



Barbare

- Mise à jour de l’animation de Bond et de Saut d’attaque pour leur donner une trajectoire plus fluide et permettre au barbare de rester à l’écran en permanence, tout en réduisant les saccades à l’atterrissage



Sélection de personnages

- Les personnages nouvellement créés se retrouvent désormais en haut de la liste de sélection



Gameplay

- En maintenant un bouton de la souris pour cibler un ennemi avec une compétence, celle-ci continuera de s’exécuter après la mort de l’ennemi en question

- La minicarte s’ouvre désormais automatiquement à la mort du personnage, si elle était déjà ouverte avant de mourir

- Quantité maximum de flèches et de traits portée à 500

- Augmentation de la quantité d’armes de jet de 50%

Le fait de bloquer n’interrompt désormais plus le joueur lorsqu’il exécute une compétence ou une attaque. Si un personnage-joueur déclenche un blocage à ce moment-là, les dégâts s’annuleront, mais l’animation ne se lancera pas

- Modification de la façon dont la vitesse d’attaque est déterminée en cas de combat à deux armes. Le changement de main ne devrait plus modifier la vitesse d’attaque de façon aussi significative

- La récupération après un coup de votre personnage aura désormais un rendement décroissant lorsqu’il est frappé par un autre joueur

- Le comportement des compétences rapides a été modifié de manière à ce que les compétences rapides associées au clic gauche fonctionnent de la même manière que celles associées au clic droit

- Commentaires des développeurs : nous souhaitons corriger certains verrouillages incongrus qui empêchent le joueur de lancer des sorts. En JcJ, nous avons ajouté une façon de réduire l’enchaînement des récupérations après coup afin d’éviter les très rares cas où les joueurs se retrouvaient bloqués pendant trop longtemps.





Mercenaires

- Les IU de mercenaire préciseront désormais si un mercenaire ne peut pas utiliser une compétence du fait de son niveau trop bas.



Jeu en ligne

- Ajout d’un message système à l’intention des joueurs qui tentent de créer un canal privé avec un nom dont la longueur dépasse la limite de caractères

- Ajout d’une commande en jeu /offline pour définir votre présence comme étant « hors ligne »

- Ajout d’une option permettant aux joueurs de contrôler l’accès aux parties privées sur console

- Ajout d’une touche pour afficher/masquer le mot de passe de la partie

Vendeurs

- Les joueurs peuvent désormais acheter des clés et des tomes pré-remplis avec une manette



Performances

- Optimisation des effets de particules sur certaines consoles

- Ajout d’une option de qualité des effets visuels sur PC

- Optimisation des actions de rangement rapide pour réduire le délai



Paramètres

- Les réglages de l’échelonnement de la difficulté des parties hors ligne persisteront désormais entre les sessions de jeu

- Ajout d’une option pour limiter ou non le confinement du curseur aux limites de l’écran de jeu

- Ajout d’une barre d’utilisation de la VRAM dans le menu des paramètres