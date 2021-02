Diablo 2 Resurrected : un remake en 3D sur PC et toutes les consoles, premier trailer de gameplay

Même si la BlizzCon Online fut un véritable désastre en termes d'annonces et d'effets de surprise, l'événement de Blizzard a quand même pu officialiser l'existence de Diablo II Resurrected, déjà à l'état de rumeur depuis un petit moment. Plus de 20 ans après sa sortie originale sur PC, le jeu fera son grand retour dans un remake 3D sur PC, PS4, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch. Personne ne sera lésé et ce come-back se traduira par de nettes améliorations techniques. Il est annoncé que les modèles originaux 2D possèdent désormais un rendu en 3D avec effets physiques, un éclairage dynamique, des animations retravaillées et des effets de sorts remis au goût du jour, le tout dans une résolution pouvant aller jusqu’à 4K. La partie sonore a elle aussi été retravaillée pour offrir du Dolby Surround 7.1 et donc une immersion sans pareille pour les personnes qui sont équipées. Si le cross-play n'est pas annoncé pour l'heure, le cross-plateforme en revanche est d'actualité, ce qui permettra de conserver sa progression quelle que soit la machine qui fera tourner le jeu. Le jeu est développé par Vicarious Vision avec l'aide d'un studio interne de chez Blizzard et sa sortie est attendue pour le courant de l'année 2021.