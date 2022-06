Devolver Direct 2022 : l'heure et la date de la conférence ont été dévoilées, c'est la semaine prochaine

Le contraire aurait été étonnant, mais il y aura bel et bien un Devolver Direct 2022 dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 juin (minuit). C'est Devolver Digital qui l'annonce par le biais d'un communiqué officiel en prenant le temps de glisser une vidéo teaser dédiée cette fois-ci au fameux décompte précédant un showcase, avec toujours ce goût pour l'irrévérence et la dérision qui fait systématiquement mouche. Que faut-il attendre de cette conférence qui se déroulera juste après celle du Summer Game Fest (20 heures) animée par Geoff Keighley ? Suda51 aura visiblement des choses à montrer si l'on en croit la chute de la vidéo, sans oublier le très prometteur Cult of the Lamb et les annonces que Devolver Digital a forcément gardées sous le coude pour l'occasion.