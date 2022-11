Devolver Digital lance sa marque de vêtements, du merch qui a beaucoup de style !

En quelques années, Devolver Digital est devenu un acteur incontournable dans le paysage du jeu vidéo, notamment indépendant. Sa réputation est désormais installé et le simple nom d'évoquer Devolver est associer à un certain d'état d'esprit. Ses dirigeants en ont parfaitement conscience et ils ont décidé de traduire cela en une collection de vêtements, la première pour l'éditeur. L’éditeur iconoclaste présente ainsi le Devolver Athletic Club, décrit comme étant "sa marque de vêtements dont tout le monde a besoin et que personne n’a jamais demandé". Même la catchline est digne de Devolver. T-shirts, chaussettes, shorts, et même Track Top , le choix est pour le moment restreint mais le bon goût est déjà présent. Le style de ces vêtements rappelle en effet les Etats-Unis des années 60 et 70 dans le monde du sport, un style ultra tendance aujourd'hui. Forcément, cette annonce tombe juste avant les fêtes de fin d'année et Devolver compte bien se retrouver au pied du sapin, d'autant que les tarifs proposés sont loin d'être abusés. De 12£ à 50£, c'est assez raisonnable, d'autant que la qualité est aussi en rendez-vous que nous pouvons attester pour avoir reçu quelques échantillons.