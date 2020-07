Devolver Direct 2020 : on connaît enfin la date, ce sera juste avant l'Ubisoft Forward

Fall Guys : Ultimate Knocking, Disc Room ou encore Carrion.



" La conférence de cette année perpétuera la tradition de promesses disproportionnées assortie de révélations, de présentation de gameplay, d’annonces de dates de sortie, est-il indiqué dans le communiqué. Et que serait la conférence Devolver sans ses invités si spéciaux venus de l’industrie et d’ailleurs. L'étonnante mauvaise utilisation du budget RP et marketing se terminera par quelques surprises ronflantes avec des démos immédiatement disponibles. " Au sujet de ces dernières, Carrion, Disc Room et "un jeu non annoncé" sont concernés.



Enfin, avant de rappeler que le Devolver Direct 2020 sera diffusé sur Steam et Twitch, la maison glisse malicieusement que "p eut-être qu’un titre supplémentaire fera aussi son apparition." Bien.





Devolver Direct streaks toward the future's future on Saturday, July 11 at 12PM Pacific via @Twitch! #checkalook pic.twitter.com/xkDnaWsfGC — Devolver Digital (@devolverdigital) 1 juillet 2020

Les adeptes des productions Devolver peuvent être soulagés : le Devolver Direct 2020 aura bien lieu. Un temps incertain, l'événement se déroulera finalement le 11 juillet à midi (21h en France) comme on l'apprend via Twitter. Pour mémoire, l'Ubisoft Forward est programmé, lui, pour le 12 juillet à la même heure. Un week-end chargé donc, d'autant que du côté de Devolver, cette "conférence" devrait être l'occasion d'avoir des précisions sur Eitr,