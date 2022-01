Crysis 4 : le jeu a été officiellement annoncé par Crytek China, premiers détails et trailer

Bon bah CRYSIS 4 a été confirmé par Crytek China sur Bilibili, l'une des plateformes RS les plus populaires en Chine. Lessgo ! pic.twitter.com/515OX7UoCr — Maxime CHAO (@MaximeChao) 26 janvier 2022

Les remasters des trois premiers Crysis étaient déjà un avant-goût de ce qui se préparait en arrière-cuisine, à savoir le développement d'un nouvel épisode de la franchise. Crysis 4 est désormais officialisé et c'est Crytek China qui l'a révélé sur BiliBili, l'une des plateformes de type réseau social les plus populaires en Chine. Le post, visible juste ici , confirme l'existence du jeu et promet une nouvelle bataille nano, ce qui signifie qu'on verra évidemment la fameuse armure nanotechnologique qui a dû sans doute subir une belle mise à jour. Le post suggère de suivre le compte @Crytek_Official pour être sûr de recevoir les prochains updates, et pour l'heure, il faut juste se contenter de cette révélation. Espérons que ce quatrième épisode saura prendre en compte tout ce qui a été fait dans le FPS ces 10 dernières années, soit le temps d'attente depuis Crysis 3. Il était temps !