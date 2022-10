Crysis 2 et Crysis 3 Remastered tiennent leur date de sortie sur Steam, c'est pour bientôt

Crysis Remastered Trilogy (qui, pour mémoire, réunit la campagne solo des trois épisodes), il est également attendu sur Steam à une date non spécifiée et fera l'objet d'une réduction de 40% pendant 7 jours. S'il coûte le même prix que sur l'Epic Games Store (49,99€), il faudra donc débourser 29,99€, soit le même montant que pour une des versions remasterisées. Et ça ne s'arrête pas là, car si l'on dispose déjà de Crysis Remastered, la ristourne passe à 55 % (toujours pendant une semaine), ce qui permettra de récupérer Crysis Remastered Trilogy contre 22 € et des poussières.

Plus d'un an après avoir débarqué sur l'Epic Games Store (15 octobre 2021), Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered sont sur le point d'arriver sur Steam. C'est en effet ce qu'annonce Crytek , en précisant que la plate-forme de Valve sera servie le 17 novembre prochain. Le prix n'est pas connu à l'heure actuelle, mais il y a de fortes chances qu'il soit aligné sur celui de Crysis Remastered (29,99€).Quant à