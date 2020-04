Crash Bandicoot Mobile : le jeu Android se dévoile avec du gameplay à foison

Alors que le monde attend de pied ferme un nouvel épisode du marsupial sur consoles, il devra d'abord passer par la case Android et son Crash Bandicoot Mobile, fraîchement dévoilé il y a quelques heures par le biais d'une première sortie... en Malaisie.En effet, l'application , développée par King (studio à l'origine de Candy Crush et appartenant à Activision) n'est pas encore disponible par chez nous : à vrai dire, on ne connait pas vraiment les plans de l'éditeur même si l'on imagine qu'une publication européenne est à prévoir prochainement. En attendant, de nombreuses vidéos de gameplay ont émergé sur le web, s'occupant de mettre en lumière ce tout nouveau soft qui prendra la forme d'un runner. Notre bon vieux Crash devra parcourir l'île Wumpa tout en repoussant les ennemis envoyés par le Dr. Cortex et bien sûr, récolter un maximum de fruits. Il fallait s'y attendre.