Counter-Strike Global Offensive : une mise à jour pour rendre les ennemis plus visibles

Valve Software vient de réaliser quelques petits ajustements afin de rendre Counter-Strike : Global Offensive plus accessible pour les nouveaux joueurs. Via une mise à jour disponible depuis ce matin, le FPS de légende dispose désormais d'une option appelée "Boost Player Contrast" qu'on vous recommande chaudement d'aller activer. Une fois choisie, cette fonctionnalité va se débrouiller pour rendre les modèles des joueurs plus visibles, et plus nets, surtout lorsque la distance augmente. Mieux, lorsque la couleur des vêtements de ces derniers est trop proche de celle des décors, un subtil halo sera alors appliqué, afin d'être certain que même les plus bigleux ne ratent pas leur cible. Certaines maps ont également été modifiées, à l'image de de_dust2 où l'intérieur B est bien plus éclairé, tandis que les fenêtres du bombsite A ont été déplacées, comme vous pouvez le voir sur le comparatif ci-dessous.