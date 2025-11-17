Concord : des fans ont réussi à maintenir le jeu en vie, mais Sony est en train de tout bloquer...

Alors que Sony Interactive Entertainment a fermé les serveurs de Concors quelques jours seulement après son lancement raté, on apprend aujourd'hui que des fans avaient réussi à maintenir le jeu en vie. En effet, d'après le site The Game Post, un petit groupe de passionnés — Red, open_wizard et gwog — a pris les choses en main après la mort du jeu, en recréant des serveurs dédiés non officiels pour relancer le matchmaking et permettre aux joueurs de faire revivre Concord. Les serveurs, encore instables et remplis de bugs, offraient néanmoins une première chance de redonner vie au jeu depuis sa fermeture officielle. Évidemment, Sony n’a pas accueilli cette initiative avec enthousiasme et rapidement, les vidéos de gameplay postées sur YouTube par les développeurs ont été supprimées via DMCA, par l’entreprise MarkScan, déjà derrière de nombreuses actions de copyright pour le compte de Sony, y compris pour des projets comme le démake de Bloodborne.









Pour l’instant, le code et les serveurs eux-mêmes n’ont pas été ciblés, mais la pression est clairement là. Sur le Discord du projet, Red a annoncé mettre en pause les invitations par crainte de mesures légales. La menace plane donc sur ce qui pourrait devenir une véritable initiative de préservation ou de revival communautaire. Ce conflit soulève une question qui revient souvent dans l’industrie : jusqu’où un éditeur peut-il aller pour protéger ses propriétés, même quand un jeu est considéré comme un échec commercial ? Concord illustre parfaitement ce dilemme. Pour des fans ou des développeurs passionnés, relancer le jeu est un moyen de préserver un pan de l’histoire vidéoludique, même modeste. Pour Sony, il s’agit avant tout de préserver son image et ses droits, quitte à étouffer toute tentative de renaissance.





On rappelle que Concord, ce hero-shooter lancé en août 2024, devait être le renouveau du jeu live-service de Sony, mais l'absence d'engouement a rapidement faiit sombrer le jeu dans les méandres du projet mort-né. Serveurs fermés quelques semaines après le lancement, remboursements massifs, et fermeture définitive du studio Firewalk. Pour beaucoup, Concord est devenu le symbole d’un échec que Sony aimerait oublier. Pour l’instant, Concord reste jouable, mais en sursis. Sony a clairement fait savoir qu’il n’entendait pas tolérer une résurrection non officielle de son titre.



