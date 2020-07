Come Midnight : une sombre vidéo de gameplay du jeu d'horreur annulé de People Can Fly

Adrian Chmielar, le co-fondateur de la firme, a d'ailleurs précisé que le soft avait été présenté à THQ, prétextant à l'époque qu'il s'annonçait fantastique.



Malheureusement, le développement n'aura visiblement pas abouti, débouchant quinze ans plus tard sur cette vidéo de gameplay généreusement offerte sur YouTube. Bien sûr, n'oublions pas qu'il s'agit d'une version prototype conçue pour le début de la génération PS3/Xbox 360 : en tout cas, il y avait quand-même un certain potentiel atmosphérique... Non ?





Dans l'histoire d'un studio, il existe généralement un tas de projets annulés qui, au bon vouloir des développeurs des années plus tard, peuvent faire l'objet d'une petite présentation : c'est tout à fait le cas de Come Midnight, un jeu d'horreur en conception chez People Can Fly en 2005 et 2006 dans les couloirs de People Can Fly.Le gros studio polonais, à qui l'on doit aujourd'hui Gears of War Judgment, Bulletstorm ou prochainement Outriders, planchait donc sur cette aventure résolument sanglante se situant dans une ferme un poil oppressante, empruntant beaucoup à certains grands classiques du genre :