People Can Fly : les créateurs de Outriders déjà sur un AAA next-gen

Déjà à l'oeuvre sur Outriders, People Can Fly annonce démarrer le développement d'un AAA destiné aux machines next-gen et les services de cloud gaming. C'est le studio localisé à New York qui sera à la tête du projet, et ce dernier n'en est qu'à ses balbutiements puisque la structure compte recruter des nouveaux talents dans les 18 prochains mois. Naturellement, les équipes de Varsovie, de Rzeszów et de Newcastle seront mises à contribution, et l'ambition pour le jeu est telle que People Can Fly compte même ouvrir une nouvelle antenne à Montréal.Aucun détail sur le titre en question n'a filtré pour le moment, mais on nous indique qu'il s'agira d'un jeu d'action-aventure basé sur une toute nouvelle licence. En attendant, on rappelle que la sortie de Outriders est fixée à la fin de cette année sur Xbox Series X, Xbox One, PS4, PS5 et PC, et pas avant 2021 sur Stadia.