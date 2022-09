Cobra Kai 2 Dojos Rising est annoncé en vidéo, les animations sont d'un autre temps...

Cobra Kai 2 : Dojos Rising et qu'elle est prévue sur PS5, PS4 et Nintendo Switch. On va évidemment retrouver l'ensemble des personnages marquants de la série télé, désormais abritée chez Netflix, mais sachez que l'approche beat'em all en scrolling horizontal à la Final Fight / Streets of Rage a été abandonné pour un jeu d'action plus varié proposant plusieurs modes de jeu. Il faudra en effet commencer par choisir son dojo, entre Eagle Fang, Cobra Kai et Miyagi-do pour ensuite asseoir son style en recrutant l'équipe la plus puissante. Si Cobra Kai 2 : Dojos Rising proposera des séquences au format beat'em all, le rendu scrolling horizontal 2D à l'ancienne a été modifiée pour des angles de vue différents. De même, le jeu proposera des affrontements en 1v1 lors du mode All Valley Tournament, sachant qu'il sera possible d'affronter d'autres joueurs du monde entier puisque des tournois en ligne sont programmés. Visuellement, cette suite est dans la lignée du premier épisode, tandis que les animations semblent avoir été downgradées avec des mouvements complètements hâchés et mécaniques qui nous renvoie 20/25 ans en arrière. C'est assez troublant. On vous laisse juger du résultat.

Il y aura bien une suite au jeu vidéo Cobra Kai The Karate Kid Saga Continues sorti en 2020 et c'est l'éditeur GameMill Entertainment qui vient de l'annoncer. Par le biais d'un communiqué de presse complet, et d'une première vidéo d'accompagnement, on apprend que cette suite se nomme



Caractéristiques principales :

28 personnages jouables : Jouez votre personnage préféré parmi une vaste sélection des personnages de la série et utilisez leurs capacités et techniques spéciales pour atteindre la victoire



Choisissez votre dojo : Choisissez Eagle Fang, Cobra Kai ou Miyagi-do, et aux côtés de votre sensei, commencez à recruter, à vous entraîner et à combattre pour devenir le dojo le plus puissant et sceller votre destin de Grand Champion du All Valley Tournament.



Plusieurs modes de jeu : Plongez dans le Mode Histoire et immergez-vous dans une toute nouvelle histoire trépidante qui vous fera vous battre pour participer au All Valley Tournament, ou jouez à Cobra Classics et revivez des moments épiques de la série, et plus encore.



Améliorez vos pouvoirs : Amassez du chi et des pièces pour améliorer vos techniques. Recrutez de nouveaux membres pour votre dojo afin que leur force renforce la vôtre et que votre dojo devienne la référence.



Tournoi en ligne : Plongez-vous dans le mode Tournoi en ligne et participez au All Valley Tournament. Combattez pour asseoir votre héritage du champion ultime.