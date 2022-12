Chocobo GP : Square Enix annonce la fin du suivi du jeu, mais il y aura encore quelques surprises

Sorti en mars 2022, Chocobo GP n'a pas connu le succès escompté. Dans message posté dans la rubrique "Support" de son site officiel, Square Enix annonce la fin du suivi de son Mario Kart like au pays de Final Fantasy. Cette fin de suivi sera effective avec la mise à jour de la Saison 5 / version 1.4.0 déployée aujourd'hui même. Malgré cela, après la fin de la Saison 5, les classements se poursuivront sans l'utilisation des niveaux de passe de prix, et il n'y aura plus aucune autre mise à jour importante. Le mode Chocobo GP restera toutefois jouable. De plus, il faut savoir que les ventes de Mythril sur le Nintendo eShop ont été interrompues à compter d'aujourd'hui. Tout mythril déjà en votre possession peut toujours être utilisé dans la boutique de mythril en jeu au-delà, mais la boutique elle-même disparaîtra le 6 janvier 2023. C'est noté.



Vous pouvez retrouver notre test de Chocobo GP ici même, Laurely Birba lui avait donné la note de 11/20.