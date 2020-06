Chivalry II : un trailer qui confirme le crossplay sur consoles et PC

Tripwire Interactive a profité du Summer of Gaming d'IGN pour dévoiler un tout nouveau trailer de Chivalry II. D'ailleurs, le prochain jeu de Torn Banner sera crossplay sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Ainsi, les joueurs seront assurés de trouver des serveurs peuplés, et ce quelle que soit l'heure. Par rapport à Chivalry : Medieval Warfare, Chivalry II offrira des graphismes bien plus évolués, ce qui devrait être particulièrement visible sur les machines next-gen. Le jeu est attendu pour 2020, sans plus de précisions pour l'instant.