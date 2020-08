Chivalry 2 : le studio Torn Banner repousse le jeu à 2021 à cause du COVID

Initialement prévu pour sortir cette année, Chivalry 2 (la suite de Chivalry : Medieval Warfare) vient d'être repoussé par le studio Torn Banner. Comme pour beaucoup de jeux actuellement en développement, le fautif est le COVID. Aucune date précise n'étant définie, le studio ajoute que les développeurs comptent profiter de ce report pour enrichir le jeu, et s'assurer qu'il contiendra plus de contenu que prévu lorsqu'il sera enfin disponible pour les joueurs. Ceci signifie plus de maps, mais aussi de nouvelle features, sachant que tout ceci était initialement prévu pour alimenter les premiers DLC du jeu. Quoi qu'il en soit, si vous voulez toujours essayer le titre, on vous rappelle que l'alpha est en cours (vous pouvez vous y inscrire ici) tandis que la beta qui devait se dérouler cet été a bien évidemment été repoussée.