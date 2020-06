Catherine Full Body : un trailer de gameplay loufoque et torturé pour la version Switch

Sous ses airs de thriller amoureux voire érotique, Catherine Full Body est avant tout un puzzle game sous adrénaline complètement déjanté : il faut le voir pour le croire, mais le jeu d'Atlus a plus d'un tour dans son sac et risque bien de vous surprendre si vous n'y avez encore jamais joué. Oui, car le titre est d'abord sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2011 avant de se voir octroyer, il y a peu, une édition Full Body sur PS4 et PS Vita qui arrivera bientôt sur Switch.Cette mouture Nintendo ne changera d'ailleurs rien : on peut toujours compter sur l'intégration d'un quatrième personnage, Rin, sur le skin Joker de Persona 5 et sur ces innombrables niveaux à l'architecture bien pensée. Bref, en attendant l'arrivée du soft le 7 juillet prochain, voici un nouveau trailer de gameplay et n'oubliez pas qu' une démo gratuite est disponible sur l'eShop si vous souhaitez vous faire un premier avis.