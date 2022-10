Call of Duty Advanced Warfare 2 : une suite serait prévue pour 2025, premiers détails en fuite

Alors que les joueurs attendent impatiemment la sortie de Call of Duty Modern Warfare II, toujours calé au 28 octobre prochain, des informations autour du Call of Duty de 2025 commencent à émerger sur la toile. Selon Ralpha Valve , un insider qui s'est spécialisé dans les leaks des jeux Activision avec beaucoup de succès, une suite à Call of Duty Advanced Warfare serait en cours de développement chez Sledgehammer Games. Sorti en 2014, cet épisode s'était démarqué par sa technique supérieure aux autres Call of Duty du moment, mais aussi pour l'intégration des exosquelettes qui avaient offert plus de verticalité à la série. Face à la déception que fut Call of Duty Vanguard et ce retour une fois de plus à la Seconde Guerre Mondiale, il a été demandé au studio de repartir vers un background plus futuriste, sans doute pour offrir un gameplay plus nerveux et moins terre à terre. C'est un peu un cycle éternel, puisque c'est le même studio qui était revenu à un gameplay "boots on the ground" en 2017 avec Call of Duty WW2. Selon Ralph Valve, ce Call of Duty Advanced Warfare 2 arriverait en 2025, mais le studio serait également en soutien pour apporter une touche plus futuriste au Battle Royale de Call of Duty Warzone. Quant au prochain Call of Duty développé par le studio Treyarch, connu pour la série Black Ops, elle serait prévue pour 2024.