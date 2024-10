Blindfire : un FPS qui se joue dans le noir total, par des anciens de chez Rockstar Games

Habitué aux portages depuis près de 15 ans (notamment Red Dead Redemption sur Switch et PC, c'est eux), le studio Double Eleven a de nouvelles ambitions, celles de prouver qu'ils sont capables de produire des jeux pour eux. Studio anglais fondé en 2009 par d'anciens développeurs de chez Rockstar Games, qui compte désormais plus de 300 employés, Double Eleven a profité du Xbox Partner Preview pour révéler l'existence de Fireblind, un FPS multi dont la particularité est de se jouer dans le noir total. Enfin, pas tout à fait, car l'idée est d'utiliser les quelques sources lumineuses pour qu'on puisse voir un mininum. Entre les graffitis néon qui ornent sur les murs, les explosions, les filets de lumière émis par les armes à feu, il existe du coup pas mal de choses pour se géolocaliser. D'ailleurs, il ne s'agira pas seulement de viser juste mais aussi de trouver ses adversaires sur le maps, car ils se planquent aussi dans le décor. Il faudra donc utiliser des outils, des pièges et l’écholocalisation pour repérer ses ennemis, en écoutant les bruits de pas par exemple.



Cerise sur le gâteau, il est déjà possible de tester Blindfire puisque le jeu est disponible dès aujourd’hui sur Xbox Series X|S et PC via le programme Xbox Game Preview mais il faudra tout de même lâcher le prix de 8.79€. Sinon, le jeu est aussi prévu sur PS5, mais un peu plus tard dans l'année.