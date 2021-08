Blazing Strike : réalisé par une seule personne, ce jeu rend hommage à la baston 2D made in Capcom et SNK

En développpement depuis 2015, Blazing Strike est un jeu de baston qui commence doucement mais sûrement à se faire connaître de la scène du Versus Fighting. Réalisé par une seule et unique personne, sous le nom de son propre studio de développement, RareBreed Makes Games, Blazing Strike vient officiellement de dévoiler son tout premier trailer d'annonce, quelques mois après avoir trouvé son éditeur en la personne d'Aksys Games. Une fenêtre de sortie a été révélée également, 2022, tout somme la confirmation que le jeu débarquera simultanément sur PC, Nintendo Switch, PS4 et même PS5. De grosses ambitions pour ce titre qui avait pour vocation au départ de rendre hommage aux jeux de baston 2D de l'âge d'or d'un genre popularisé par les titres signés Capcom et SNK. Blazing Strike s'est d'ailleurs grandement inspiré des jeux qui ont fait la gloire des salles d'arcade et de la NeoGeo, notamment dans ses graphismes qui rappellent les productions SNK des années 90. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Blazing Strike se jouera à 4 boutons (comme sur NeoGeo), sachant que le gameplay s'inspire fortement de Garou Mark of the Wolves avec son système de Just Defended. Evidemment, les pros Capcom diront parry façon Street Fighter III Third Strike, d'autant que les Custom Combos semblent avoir été repris de Street Fighter Zero / Alpha 2.Côté contenu, RareBreed Makes Games promet un mode Histoire soigné, un mode Arcade, un mode Versus et un jeu en ligne qui prendra en compte le rollback netcode de GGPO, ce qui prouve toute l'attention qui est porté à la compétition en ligne future. Autre info importante : au début du projet, RareBreed Makes Games avait commencé par produire le jeu avec des modèles 3D classiques en 2015 avant de basculer en 2018 avec des sprites 2D dessinés à la main, en respectant les pixels de l'époque des années 90. On peut le dire : best move ever. Bref, ce Blazing Strike fait beaucoup de bien à un genre qui mériterait bien plus d'attention en 2021.