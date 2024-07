Black State : la Turquie nous envoie son 1er jeu next gen Unreal Engine 5

S'il y a bien une chose qui se profile à l'horizon, c'est que l'ordre mondial va basculer. Entre le déclin de l'Occident, la Chine qui prend le dessus sur à peu près tous les domaines, l'Arabie Saoudite qui a lancé son programme Visio 2030 et sur lequel il faudra compter quoiqu'il arrive, que l'on aime ou pas le pays et son dirigeant Mohamed Ben Salmane, il va se passer des choses radicales dans les 15/20 prochaines années. Et ça vaut aussi pour le jeu vidéo. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un jeu, Black State, non pas issu d'un grand studio américain, japonais ou européen non, mais d'un tout petit studio turque, du nom de Motion Blur, et qui veut aussi montrer au monde entier que l'avenir du jeu vidéo leur appartient également.

"On fait des jeux AAA avec un esprit de développeur indépendant" . Voilà ce qu'on peut lire lorsqu'on se rend sur le site officiel du studio Motion Blur. Ce nom ne vous dit sans doute rien, et c'est normal, Motion Blur est un studio totalement méconnu du grand public, et pourtant, ça fait 20 ans que le studio a été créé, en 2004 très précisément. Ils sont basés à Istanbul, la capitale de la Turquie, et si l'on se fie à leur page Wikipédia, ils n'ont que 2 jeux à leur actif : un jeu PC en 2006 du nom de Kabus 22, qui s'inspire énormément de Resident Evil, on dirait presque un copié/collé, et Space Cake, un jeu mobile paru en 2014 et qui est un shoot'em up scrolling horizontal. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'à l'époque de leurs premiers jeux, Motion Blur devait faire face à l'absence de législation dans leur pays, ce qui veut dire qu'une fois leurs jeux terminés, ils ne pouvaient pas les vendre et pour contourner la loi, ils ont été obligés de présenter leur jeu comme des films pour contourner la loi. Seulement voilà, en Turquie, il n'y a pas d'éditeur de jeux vidéo, ça n'existait pas à l'époque et c'est la chaîne de magasins Vestel qui a accepté de vendre leurs jeux en direct. C'est comme si Auchan ou Leclerc vendait un jeu en France parce qu'aucun éditeur n'existait.









PETITE ÉQUIPE, GROSSE AMBITION



Bref, ça c'était il y a 10/15 ans, mais depuis les choses ont changé, aussi bien dans le pays que pour le studio, qui a décidé de passer à l'étape suivante : faire des AAA qui pètent, au point qu'aujourd'hui, le monde occidental s'y intéresse. Et les images que vous voyez depuis quelques minutes sont issues de gameplay de Black State qui a été annoncé il y a quelques jours avec l'aide et le soutien de IGN.com qui a même pu discuter avec les développeurs. OK, mais Black State, c'est quoi ? Il s'agit d'un shooter en vue 3ème personne développé sous Unreal Engine 5 et qui semble être un mélange entre Metal Gear Solid et Portal. Metal Gear pour le look militaire et approche infiltration tactique et Portal pour l'utilisation de portails qui permettent de changer de lieu en un claquement de doigts. Le jeu est en développement depuis 3 ans, uniquement sur PC pour le moment et c'est l'oeuvre d'une petite équipe, ils sont une quinzaine pas plus aujourd'hui. Kadir Demerden est le game director, c'est celui avec les cheveux longs que vous voyez à l'image et le mec qui porte la moustache à merveille, c'est Salyangoz Taciri qui est le scénariste du jeu. Dans cette même interview dont vous voyez les images, on apprend que le scénario du jeu fait 500 pages à peu près et que ça a nécessité 2 ans d'écriture.







L'histoire de Black State va nous raconter comment un ancien vétéran militaire va être convoqué pour une mission mystérieuse, à savoir sauver un scientifique qui a a été kidnappé, tout en découvrant la vérité derrière un événement cataclysmique. La mission, qui a été assignée par des architectes mystérieux, est nappé de mystères et d'incertitudes car des portails permettant de voyager instantanément ont été ouverts. Chaque portail nous transporte dans de nouvelles contrées et avec ses missions et ses secrets bien évidemment. Cette idée de portails qui permet de changer de monde de façon instantanée a permis de bâtir le gameplay de Black State, et à l'image du dernier Ratchet & Clank de la PS5, le jeu va permettre de passer d'un monde à un autre sans aucune transition ni écran de chargement. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir quand on voit notre personnage passer d'une rame de métro à un complexe militaire. Cela va aussi permettre de proposer des environnements radicalement différents et pourquoi pas, passer d'un environnement urbain à une jungle luxuriante par exemple.







MERCI UE 5



En écoutant les principaux responsables du développement, Kadir Demerden et Salyangoz Taciri, on apprend que des jeux comme Metal Gear Solid, Uncharted ou bien encore The Last of Us sont des jeux qui ont eu une influence importante sur eux. Même s'ils savent qu'ils ne pourront pas atteindre un tel degré de qualité et de finition, vu que le budget et la taille des équipes ne sont pas les mêmes, ils s'engagent néanmoins à fournir la meilleure qualité de développement, tout en proposant des idées de gameplay. Ils veulent que les joueurs aient une belle expérience et aussi qu'ils sortent aussi de l'ombre. Et en vrai, difficile de ne pas braquer les projecteurs sur eux, quand on voit le résultat in-game. Visuellement, le jeu impressionne par ses graphismes de haute tenue. Je vous l'ai dit, Black State est développé sous Unreal Engine 5 et ça fait plus de 10 ans que Kadir Demerden travaille avec les différentes versions et évolutions du moteur 3D d'Epic Games. Donc il connaît. Ca donne des textures riches, des modèles 3D pour les personnages détaillés, ce qui leur permet de placer une caméra siffisamment proche pour qu'on puisse reluquer le travail effectué. Ça claque pas mal et dès qu'on se retrouve en extérieur, on a des effets en plus qui lui donne ce côté "next gen". Le vent qui fait bouger les vêtements, la pluie qui tombe avec les gouttes visibles, il ne manque plus que les effets de vent pour faire bouger la végétation, les arbres et soulever la poussière. Il y a aussi des efforts à faire au niveau de l'éclairage qui n'est pas encore au point, et il faut aussi rajouter des expressions faciales pour apporter de la vie au personnage principal.







Les animations en revanche sont assez propres, avec un soldat capable de bien des choses, comme courir, sauter par dessus un obstacle, être discret, prendre les ennemis dans le dos, balancer des grenades drones téléguidées et même ralentir le temps. Le jeu promet aussi des mouvements au corps à corps sympas comme ce cette immobilisation avec le pied avant de tirer une balle dans le crâne de son ennemi. D'ailleurs, les développeurs ont indiqué plus de 100 brutal cinematic kill moves, avec des soldats humains comme adversaires, mais aussi des Robosapiens plus coriaces. Black State proposera aussi son lot de boss à abattre, sachant que chaque affrontement sera un challenge, avec des patterns à étudier et les points faibles à repérer. On sent que les Souls-like ont aussi eu une certaine influence sur les développeurs.







Pas de date de sortie pour le moment et juste le PC comme plateforme d'annoncé, mais avec cet engouement créé par le reveal du gameplay, le studio Motion Blur espère attirer des développeurs qui voudraient intégrer l'équipe, un peu comme l'a fait GameScience en 2020 avec Black Myth Wukong. En tout cas, le concept de Black State est né il y a 10 ans dans la tête de son game director et je suis très content de voir d'autres studios émerger, surtout que ça vient de Turquie, un pays qui n'est pas du tout à l'aise avec la production de jeux vidéo. Mais comme je n'arrête pas de le dire, les choses changent et vont continuer de changer. Et la concurrence, c'est sain !