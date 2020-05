Black Shark 3 Pro : le téléphone ultra-puissant dédié au gaming est disponible, tous les détails

BLACK SHARK 3 PRO

Prix et disponibilité

12GO de RAM + 256GB : 899€ (disponible début juin)

BLACK SHARK 3





2220 x 1080 pixels et

Prix et disponibilité

12GO de RAM + 128GB : 599€ (disponible dès aujourd'hui sur Gearbest, à partir du 18 mai sur Amazon)

599€ (disponible dès aujourd'hui sur Gearbest, à partir du 18 mai sur Amazon) 12GO de RAM + 256GB : 729€ (disponible fin mai)

ACCESSOIRES

Prix et disponibilité

Quelques mois seulement après l'arrivée d'un deuxième modèle sacrément performant (dont la review est disponible dans notre émission), Xiaomi réitère son souhait de s'imposer comme une référence absolue du jeu vidéo mobile avec le Black Shark 3 et le Black Shark 3 Pro, deux téléphones qui nous furent fraîchement présentés lors d'une télé-conférence professionnelle : bonne nouvelle pour les aficionados, les deux objets se dévoilent dès aujourd'hui et en attendant notre test dans les prochains temps, nous vous proposons un rapide coup d'œil sur ces bêtes de course.Tout d'abord, on abordera un design quelque peu adouci, un peu plus subtil que le précédent "inspiré des Formule 1" mais toujours équipé des fameux RGB caractéristique du milieu gaming. Deux coloris sont cette fois-ci proposés - noir et gris - insistant encore une fois sur plus de "sobriété" (la génération précédente misait sur des couleurs orange ou blanc assez discutables).Le Black Shark 2 Pro n'avait déjà pas à rougir de ses performances et pourtant, le constructeur asiatique s'est permis de les optimiser méchamment. Avec un processeur Snapdragon 865 SoC - une première dans l'industrie du gaming mobile - et 12 GO de RAM, ce téléphone redoutable s'appuie d'une fonctionnalité inédite ayant déjà fait la renommée des précédents modèles : un système de refroidissement liquide exclusif, ici de quatrième génération et disposé en "sandwich" afin de tenir les composants à l'écart de la surchauffe. Notons qu'il est également compatible 5G et WiFi 6, histoire de se tenir prêt pour l'avenir.Son écran AMOLED, lui, s'épaule d'une définition de 3120x1440 disposée sur 7,1 pouces (18,03cm), d'un taux de rafraîchissement à 90Hz et d'une latence tactile de 23ms (un record mondial) et, toujours, du système Master Touch ici en 3.0 : quatre capteurs permettent alors de configurer la pression des doigts pour activer telle ou telle partie de l'écran, avec 48% de précision en plus par rapport au Black Shark 2. Notons que le mobile est capable d'afficher jusqu'à 1,07 milliard de couleurs, qu'un mode Always-HDR est de la partie et que le certificat TÜV est assuré pour le confort des yeux.Côté autonomie, le Black Shark Pro devrait bien s'en sortir puisqu'il s'appuie sur deux batteries pour un total de 5000 mAH et, surtout, d'un système de charge rapide permettant d'obtenir 50% de la charge en seulement douze minutes et 100% en trente-huit. Cerise sur le gâteau : un câble magnétique est proposé pour être collé simplement au dos à l'appareil, permettant donc de continuer à jouer sans gêne tout en rechargeant le smartphone.Grandes absentes du Black Shark 2, les gâchettes font ici leur apparition, et pas n'importe lesquelles puisque l'on parle d'un système mécanique permettant de les faire ressortir de 12mm lors des sessions de jeu ! Un effet surprenant mais qui devrait servir terriblement dans certains jeux réactifs, à l'image d'un FPS comme Call of Duty Mobile et des autres shooters.Côté audio, le Black Shark 3 Pro intègre deux haut-parleurs situés sur les deux flancs pour un effet stéréo, même sans casque ou écouteurs : concernant ces derniers, Xiaomi a jugé bon de faire revenir la prise jack avec une entrée 3,5mm, allant ainsi à contre-courant des tendances actuelles particulièrement pénibles, obligeant à s'équiper d'un adaptateur USB-C.La bête de course s'équipe également de JOYUI 11, une version personnalisée d'Android 10 disposant de plusieurs features exclusives à Black Shark comme le mode Shark Space pour personnaliser ses sessions de jeu, le mode Gamer Studio ou le mode Shark Time (tout cela reste encore à détailler).Enfin, comme la mode l'exige, trois appareils photos sont à souligner dont un principal de 64M de pixels, d'un objectif ultra-large angle de 13M de piexels et d'un autre de 5M de pixels. Le tout vient se poser un design général toujours truffé de RGB mais plus subtil que le précédent téléphone.Résolument similaire, le Black Shark 3 peut se vanter d'avoir les mêmes spécificités de dingue que son grand frère Pro, si ce n'est que son écran AMOLED est d'une résolutionde 6,67 (16,9cm) tandis que sa batterie est de 4 720 mAh.Bien entendu, les Black Shark 3 et 3 Pro s'armeront de quelques items plus ou moins indispensables qui feront le bonheur des collectionneurs. Le FunCooler permet ainsi de refroidir radicalement la température de 13 degrés en seulement une minute ; des écouteurs Bluetooth, lumières RGB et 14h d'autonomie, sont proposés et le Gamepad fait son comback, toutefois en ne se proposant que dans sa version gauche. Après une étude, Xiaomi a déclaré que la version droite n'était que très peu utilisée et a donc décidé de la retirer du commerce (du moins, pour le moment).