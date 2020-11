Black Mesa : la Definitive Edition est enfin disponible clôturant 16 ans de développement

Le studio indépendant Crowbar Collective vient enfin de sortir Black Mesa : Definitive Edition, mettant ainsi un point final à un développement qui aura pris plus de 16 ans à cette équipe de fans. Rappelons que Black mesa est un remake fan-made de Half-Life, incluant des graphismes modernisés et un gameplay revu et corrigé, ainsi que de nouvelles features. Le jeu comporte également de nouveaux assets, un système d'autosave plus permissif, et surtout d'un framerate plus élevé dans certains niveaux. Si jamais vous n'avez pas pu vous plonger dans le chef d'oeuvre de Valve Software à l'époque, on vous encourage à donner sa chance à Black mesa, surtout que le titre est vendu 18€ sur Steam. Le studio apportera encore de menu correctifs, mais on se demande déjà ce qu'il adviendra de Crowbar Collective à l'avenir.