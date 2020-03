Black Mesa : un magnifique trailer de lancement qui rend hyper nostalgique

Annoncé en 2012, le fan-project Black Mesa est enfin disponible sur Steam, et permet donc à tous de se replonger dans l'univers de Half-Life dans une version remise au goût du jour grâce au moteur Source Engine. Comme on peut le voir aux citations de presse élogieuses qui sont présentes dans la vidéo, le jeu semble être à la hauteur de son ancêtre, et clairement, les développeurs de The Crowbar Collective ont abattu un boulot absolument hallucinant. Si jamais vous voulez découvrir ou redécouvrir le chef-d'oeuvre de Valve Software, on vous conseille chaudement de vous tourner vers ce jeu fan-made. Pour info, Black Mesa est vendu sur Steam au prix de 17.99€, et il en vaut chaque centime.