Big Bang Pro Wrestling : le jeu de catch de la NeoGeo Pocket sort sur Nintendo Switch

Sorti en novembre 2000 sur NeoGeo Pocket, Big Bang Pro Wrestling fait partie de ces titres qui n'ont pas eu le gros coup de projecteur qu'ils méritaient à l'époque. Vingt-deux ans plus tard, le jeu de catch de SNK fait son grand retour sur Nintendo Switch. Une ressurection inattendue mais qui s'inscrit dans la collection NeoGeo Pocket que la console hybride de Nintendo met en avant depuis plusieurs mois maintenant. L'occasion de tester autre chose que du WWE 2K, seul jeu de catch valable sur le marché, et dont l'expérience ici est foncièrement différente. On aura droit aux graphismes de l'époque, en 2D mais jouissant d'une animation soignée, comme on peut le voir sur la vidéo de présentation. Le roster permettra de choisir parmi 10 catcheurs au style différent et disposant de son propre Finishing Move. Le jeu proposera d'ailleurs des modes qui sortent de l'ordinaire comme le mode "Coffin Death Match" où l'objectif est de balancer son adversaire dans un cercueil, ou de lui dérober sa récompense dans le mode "Reward Death Match" ! Big Bang Pro Wrestling est d'ores et déjà téléchargeable sur l'eShop de Nintendo.