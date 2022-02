Batman Arkham Collection : la version Nintendo Switch a été repérée puis supprimée rapidement

Alors que des rumeurs annoncent un report de Suicide Squad : Kill the Justice League pour 2023, le grossiste WT&T fait savoir qu'une version Nintendo Switch de Batman Arkham Collection est en cours de production du côté de chez Warner Bros Games. On pourrait passer outre ce nouveau bruit de couloir, mais quand on sait que le site d'achat en question a déjà fait leaker les portages Switch de The Witcher 3 et d'Assassin’s Creed : The Ezio Collection, on tend forcément l'oreille. C'est d'autant plus vrai quand on s'aperçoit que la fiche en question a été supprimée très rapidement, sans doute à la demande de l'éditeur. Toujours est-il qu'avant les interventions officielles, WT&T indiquait la date de sortie du 31 août 2022 pour un prix d'achat de 59,99€, sachant que les versions PS4 et Xbox One parues le 30 janvier 2020 profitent d'une baisse de prix 70% puisque vendues à 17,99€ en ce moment. Ça sera l'occasion de patienter jusqu'à l'arrivée du prochain jeu de Rocksteady.