Nous sommes en 2021 et un jeu NeoGeo sort en cartouche AES, tous les détails

Qui a dit que la NeoGeo était une console morte et enterrée ? Certainement pas PixelHeart qui va commercialiser une version AES de Bang2 Busters, un jeu de plateforme développé par Visco en 1994 et sorti en Arcade MVS, qui n'a malheureusement jamais eu l'approbation de SNK pour être licencié à l'époque par l'éditeur. Afin de rectifier cette erreur, PixelHeart va commercialiser une cartouche NeoGeo à partir du 28 janvier 2021, au prix de 65 780 yens (taxes incluses), soit environ 525€ selon le taux de change du moment. Au Japon, les boutiques qui vendront la cartouche Neo seront Rakuten Books, uper Potato, Surugaya, Momotarou Kingdom et Game Shop 1983. Bien sûr, à ce prix si exorbitant, Bang2 Busters sortira dans le respect de la cartouche NeoGeo d'origine, avec Shockbox et manuel d'instruction. Le jeu sera produit en quantitée limitée avec numéro de série pour attester de la rareté du produit. On va pas se mentir, c'est Shut up and take my money du côté de la rédac' de JEUXACTU.