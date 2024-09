Ballad of Antara : PlayStation dévoile 15 min de gameplay du prochain AAA chinois

Voici donc les toutes premières images de gameplay de Ballad of Antara, partagées hier soir sur la chaîne YouTube de PlayStation. Le jeu est attendu sur PS5 à une date encore inconnue, mais sachez qu'il s'agit de l'oeuvre du studio chinois TipsWorks. Ce nom ne vous dit rien et c'est normal, il est inconnu pour le grand public, encore moins occidental, mais sachez que cette entreprise a déjà sorti un jeu en 2020, Pascal's Wager, un jeu mobile qui a quand même trouvé son chemin sur PC en 2021 et l'année suivante, en 2022, sur Nintendo Switch. Pascal's Wager, c'était un Action-RPG baignant dans un univers dark-fantasy. Le jeu n'a pas faut grand bruit et il avait l'air assez classique dans ses systèmes, mais c'était la mise en bouche, l'échauffement pour ce studio qui veut lui aussi grandir. Le studio chinois TipsWorks a donc décidé de reprendre la même direction artistique pour Ballad of Antara, mais cette fois-ci pensée pour les consoles de salon, tandis que le jeu est développé sur Unreal Engine 5. Et ce qui est magique avec ce moteur quand on sait l'utiliser à bon escient, c'est que tout suite, visuellement, ça donne du corps à tout ce qu'on voit. Et effectivement, il est assez difficile de ne pas tomber sous le charme de ce Ballad of Antara.







Végétation volumétrique, effets de vents, belle distance d'affichage et plein de petits détails comme cette cape parfaitement modélisée et qui bouge de manière réaliste et réussie, le jeu impressionne visuellement, d'autant qu'il se dégage une sensation de gigantisme dans ces environmments qui rappellent un peu les montagnes népalaises et ses temples bouddhistes. Ça change d'ailleurs de ce qu'on voit habituellement, même si le jeu n'hésite pas à insuffler des éléments dark fantasy très à la mode ces dernières années. Yang Yang, le game director du jeu chez Tipsworks Studio chez Infoldgames explique que cet univers fictif a été créé avec un point de vue géographique, mais aussi culturel. Deux mondes vont s'entrechoquer dans Ballad of Antara, le monde normal et sa version plus sombre, baptisée “Para” dans le jeu. Les essences fondamentales du monde vivant sont prises et piégées dans Para à cause de l’invasion d’une ancienne puissance, et c’est ainsi que l'histoire du jeu démarre.







Ballad of Antara est un donc action-RPG avec plusieurs personnages jouables. Ces personnages ont le pouvoir de se déplacer entre le monde normal et le monde parallèle et cette faculté leur permet d'être appelé des “Émissaires”. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque “Émissaire” a sa propre classe, son gameplay, et son histoire mystérieuse à raconter. Il va donc falloir trouver et rassembler ces “Émissaires” à travers le monde, les rendre plus forts, et découvrir la vérité derrière les calamités de ce monde. On apprend d'ailleurs que la jeune fille qui est montrée à la fin du premier trailer est la clé de cette quête. C'est ell qui va permettre au monde de retrouver sa cohérence et c'est elle qui va permettre de remettre de l'ordre. L'autre particularité de Ballad of Atara, c'est que le jeu est jouable en solo, mais aussi jusqu'à 3 personnes en coop. Ça peut être des amis proches ou des mecs randoms trouvés en ligne, sachant que chaque perso dispose de sa classe et donc de ses aptitudes. Le gameplay diffère selon le personnage joué. Mais si jamais vous jouez seul, il sera possible de switcher de personnage à la volée, en maintenant sur L1 puis le bouton correspondant au personnage pour profiter des aptitudes de chacun. Dans la vidéo de gameplay, on aperçoit un guerrier masculin qui se bat à l'épée, une jeune femme qui maîtrise le tir à l'arc et la magie, tandis qu'on aperçoit une fillette qui se déplace à dos de loup, mais celle-ci semble être là en back up et dirigé par l'IA. Ce qui est intéressant avec ces trois personnages, c'est qu'on peut donc permuter entre chaque sans le moindre cooldown visiblement pour que les combats avec les boss deviennent plus excitants.







Le héros masculin qui est mis en avant dans la vidéo de gameplay est le guerrier classique, qui se bat à l'épée et qui dispose de coups légers avec Carré et des attaques plus lourdes avec Triangle, un classique. On observe aussi qu'il peut infliger une attaque plus puissante et plus spectaculaire en appuyant simultanément avec Triangle et Rond, mais il faut pour cela que la jauge soit remplie de son liquide. Il dispose aussi de pouvoirs supplémentaires, comme enflammer les ennemis et profiter de ce feu incandescant pour déployer des frappes plus puissantes. Pour la défense, Ballad of Antara autorisera les esquives, mais aussi les parades, histoire d'appréhender les manoeuvres des ennemis qu'on peut voir avec des étincelles rouges ou bleus pour nous avertir. Parade + esquive, comme ça, pas de jaloux, tout le monde sera contenté.







En termes de proposition, on est donc sur un Action-RPG dans sa structure, avec une approche Souls-like dans les combats face aux ennemis, mais avec un aspect plus libre via le changement de personnage. Et enfin, dernier point très important et qui va changer pas mal la donne, c'est que Ballad of Antara va débarquer avec un modèle de free-to-play, ce qui signifie que le jeu sera accessible gratuitement pour tous, mais qui proposera du contenu à payer par la suite. Une sorte de Souls-like léger en mode jeu-service, d'autant que le studio a confirmé qu'une fois le jeu sorti, il sera mis à jour avec de nouveaux “Émissaires”, de nouvelles zones, une suite à l’histoire etc. Cela fait 4 ans que le jeu est en développement et si tout va bien, il arrivera en 2025 sur PC et PS5. D'ici là, on aura d'autres présentations, notamment sur cette formule économique inattendue auquel va s'adapter un gameplay exigeant. On n'a pas encore vu cela et c'est assez intéressant de voir comment le public va réagir. Wait & see comme on dit.