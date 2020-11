Avatar : le jeu sortira finalement en 2022 ou 2023, le coronavirus mis en cause

Même si l'on sait déjà qu'il s'appellera Avatar Pandora's Rising et qu'il sera développé par Ubisoft Massive, les développeurs suédois derrière The Division, et Ubisoft Stockholm, le mystérieux projet adapté de la franchise de James Cameron se fait encore mystérieux. Ah, si : il avait été confirmé que le titre débarquerait en 2021, à l'occasion de la sortie du film 2021 sur lequel le célèbre réalisateur mise toutes ses billes. Seulement voilà, le long-métrage a été reporté au mois de décembre 2022 à cause du coronavirus... et le jeu vidéo suit alors la même trajectoire.



Dans son bilan financier, Ubisoft précise donc qu'Avatar Pandora's Rising n'arrivera que pendant l'année fiscale 2023, c’est-à-dire entre avril 2022 et mars 2023. Voilà, c'est dit. Il faudra donc faire preuve de patience avant de voir ce jeu d'action-aventure de gros calibre pointer le bout de son nez... et l'on espère bien être surpris.