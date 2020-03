Avalanche Studios : la firme change de nom et tease son prochain jeu en vidéo

On connait tous Avalanche Studios, la célèbre firme à qui l'on doit, entre autres, la saga Just Cause ou une partie de RAGE 2. Plus grosse qu'on ne l'imagine, celle-ci est composée de plusieurs équipes aux tailles distinctes, aussi bien vient-elle d'annoncer une restructuration et un changement de nom : voici donc Avalanche Studios Group, une société regroupant les trois studios de développement que sont Avalanche Studios, Expansive Worlds et Systemic Reaction.Et l'on connait ce dernier puisqu'il est à l'origine de Generation Zero - dont vous pouvez retrouver notre test ici - et vient justement d'annoncer son prochain jeu. Enfin, presque : pour le moment, nous n'avons droit qu'à une légère bande-annonce teasant ce qui semble être un FPS dans un environnement hivernal, monstres à l'appui. En espérant que ce projet soit plus captivant que le précédent.