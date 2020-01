Atari : sans prévenir, la firme annonce l'arrivée de multiples hôtels dédiés au jeu vidéo

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on entend plus tellement parler d'Atari en 2020. Pourtant, le mythique constructeur prévoit de commercialiser une nouvelle console rétro au look charmant, la VCS : figurez-vous qu'en plus de cet objet d'ores et déjà collector,. Tout simplement.Plus qu'un souhait, il s'agit d'un projet bel et bien en cours, en collaboration avec True North Studio et GSD Group :à Las Vegas, à Denver, à Chicago, à Austin, à Seattle, à San Francisco, à San Jose et à Phoenix.Des hôtels Atari, c'est bien beau, mais que mettre dedans ? C'est assez simple :et à d'autres activités plus classiques comme un cinéma, une salle de sport, une cuisine, un bar, une boulangerie (cocorico !) ou des espaces de réunions professionnelles., un peu à l'image de sa prochaine console évoquée plus haut, la VCS. D'ailleurs, voici quelques illustrations officielles.Pour le moment, le prix des chambres n'a pas encore été communiqué mais ça ne saurait tarder. Plutôt sympa, non ?