Astral Chain : le jeu s'est très bien vendu, PlatinumGames surpris des résultats

Le 30 août 2019, PlatinumGames sortait Astral Chain, premier jeu d'une toute nouvelle franchise au concept furieusement original bien qu'imparfait . Malgré tout, l'aventure proposée s'avérait plus que correcte et, surtout, encourageante pour la suite : mais avant de s'atteler à un numéro 2, encore faut-il que les ventes suivent. Bonne nouvelle, les retombées financières s'annoncent très convaincantes à en croire Hideki Kamiya et Takahisa Taura.Les deux têtes pensantes de l'iconique studio japonais, à qui l'on doit également les Bayonetta, se sont effectivement exprimés dans une interview réalisée par le magazine Famitsu : les ventes d'Astral Chain "ont dépassé les estimations". Malheureusement, aucun chiffre concret n'est donné mais on peut alors imaginer sans mal que l'entreprise planche d'ores et déjà sur un second volet, d'autant plus qu'elle avaient exprimé son souhait, il y a quelque temps, de faire d'Astral Chain une véritable trilogie . En route, alors.