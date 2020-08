Astérix & Obélix XXL Romastered : une première vidéo pleine de bonne humeur

En quelques années, Microids a réussi à ressusciter la franchise particulièrement appréciée qu'est Astérix & Obélix : d'abord par le remaster de XXL 2 puis avec un opus inédit, sa suite, XXL 3. Désormais, au tour de l'opus fondateur de passer à la casserole : voici le tout premier trailer d'Astérix & Obélix XXL Romastered, gameplay à l'appui.Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une bande-annonce réjouissante. Hormis la refonte technique opérée plus qu'appréciable, cette ultime version rajoutera du contenu supplémentaire avec quatre nouveaux modes : le mode "Parcours", le mode "Contre le Sablier", le mode "Extrême" et le mode "Rétro" (permettant de basculer entre l'aspect actuel et original du jeu).Voilà qui devrait remémorer certains souvenirs à plus d'un joueur : rendez-vous le 22 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.