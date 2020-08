Assetto Corsa : le championnat Ferrari Hublot eSport Series avec Charles Leclerc ouvre ses inscriptions

Ferrari a décidé de mettre le paquet sur l'eSport et lance donc le championnat Ferrari Hublot Esports Series, une compétition sur Assetto Corsa dont le pilote Charles Leclerc est l'ambassadeur. Comme on peut le voir dans le trailer ci-dessous, les compétiteurs se glisseront au volant d'une Ferrari 488 Challenge Evo afin de tenter de remporter le tournoi, et ainsi intégrer peut-être l'équipe professionnelle FDA Hublot Esports Team. Deux catégories distinctes sont prévues, avec les AM Series ouvertes à tous les joueurs inscrits sur le site officiel, et le PRO Series peuplées par 24 simracers pros invités par la firme de Maranello.

Les qualifications pour les AM Séries ouvriront leurs portes en septembre prochain, sachant que les gagnants seront ensuite promus en PRO Series. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le calendrier complet ci-dessous.

- Du 6 au 13 et du 20 au 27 septembre 2020 : Tours de lancement des AM Series (qualifications jusqu'au jeudi chaque semaine)

- Du 4 au 11 et du 18 au 25 octobre 2020 : Championnats Pro Series et AM Series

- Les 6 et 7 novembre 2020 : Finales PRO & AM Series