ArmA Reforger : annoncé et déjà disponible, premier trailer en 4K

Les leaks de ce week-end avaient vu juste, Bohemia Interactive est bel et bien en train de travailler sur deux jeux ArmA. Le premier n'est autre que ArmA 4 et qui va enfin donner une suite au 3ème épisode sorti en 2013 (déjà !) et le deuxième se nomme ArmA Reforger et il va nous permettra de patienter jusqu'à la sortie du précédent sus-détaillé. Il s'gait en réalité d'un épisode "test et feedback" qui va permettre aux développeurs de recueillir les retours des joueurs sur certaines fonctionnalités déployées et qui seront intégrées dans ArmA par la suite. Du coup, pour être le plus efficace possible, le studio a rendu ce ArmA Reforger disponible dès à présent à travers un Early Access (29,99€ tou de même) qu'on peut récupérer sur Steam. Il y a néanmoins un peu de contexte pour que les joueurs aient le sentiment de ne pas avoir acheté uniquement une simple démo de bêta test, et le jeu nous entraînera sur l’île d’Everon en 1989. Ça sera l'occasion de tester le nouveau moteur du studio, l'Enfusion Engine, et qu'on avait déjà aperçu en décembre 2021.

Côté contenu, Arma Reforger propose un mode multijoueur, "Conflict", où il faudra s'affronter pour prendre le contrôle d’Everon. En plus des combats à mener au front, il faut aussi gérer toute la stratégie de guerre, construire des défenses et capturer des zones stratégiques pour être en domination sur la carte. Il y a aussi le mode "Game Master" qui reprendre les mécaniques du mode Zeus d'ArmA 3, où l'on joue un maître du jeu capable de faire apparaître des ennemis, des véhicules et autres pour amuser ses copains. Allez, trêve de blabla, place à la vidéo d'annonce.