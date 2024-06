ARK : les Power Rangers débarquent dans le jeu, un cross-over improbable

S'il y a bien une chose qui s'est énormément démocratisée ces dernières années, ce sont les cross-over. Jeu vidéo comme cinéma, dès lors qu'on peut mélanger les licences, on n'hésite plus. Preuve en est avec l'annonce de l'arrivée des Power Rangers, au sein du FPS ARK : Survival Ascended. Le trailer qui annonce cette collaboration nous révèle que oui, il sera possible d'enfiler le costume des forces de couleur, chacun pouvant disposer de son robot qui s'adapte évidemment aux animaux préhistoriques du jeu, mais en version mécanique. Bien sûr, on n'oublie pas l'emblématique « Go Go Power Rangers » de Ron Wasserman qui est joué en arrière-plan, sachant que de nombreuses références à la série seront prévues. En attendant du gameplay, voici la bande annonce.