Ark 2 : un nouveau trailer avec Vin Diesel, mais toujours pas de gameplay...

Annoncé pour la première fois lors des Game Awards 2020, Ark 2 était programmé pour une sortie en 2021. Mais depuis, le jeu n'avait plus donné signe de vie et c'est lors du Xbox Showcase de ce soir qu'on a droit à un nouveau trailer. Si Vin Diesel apparaît une fois encore dans la vidéo et qu'on aperçoit également quelques dinosaures, le gameplay est malheureusement abonné aux absents. Il faut dire que ce fut l'occasion pour les développeurs de nous préciser que la sortie a été repoussée à 2023, ce qui laisse évidemment encore un peu de temps pour les équipes de bosser sur un trailer de gameplay solide.