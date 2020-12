ARK 2 : le jeu annoncé aux Game Awards 2020, Vin Diesel dans le rôle de Santiago

ARK, le jeu de survie de Studio Wildcard, aura donc bel et bien droit à une suite, comme en témoigne le trailer d'ARK II dévoilé lors des Game Awards 2020. La petite surprise, c'est que les services de Vin Diesel ont été sollicités pour incarner Santiago, un personnage que les fans du premier épisode connaissent déjà. On ignore encore quel a été son degré d'implication, mais sur le papier, c'est toujours intéressant d'annoncer ce type de collaboration, à condition que le résultat soit à la hauteur.Pour le moment, les détails sur ARK II sont quasi inexistants. D'ailleurs, les supports sur lesquels le jeu sortira n'ont pas été spécifiés. Alors, vous vous imaginez bien que pour la date de sortie, c'est encore plus flou.