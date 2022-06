Anger Foot : un jeu où l'on met des coups de pied dans la gueule, 1er trailer et quelques images

Laissez parler les pieds les plus dangereux du monde et mettez-les dans la gueule d'ennemis anthropomorphes hauts en couleur, nous encourage-t-on. Karcherisez des taudis, des égouts, et des gratte-ciel, tout en récupérant de nouvelles armes, débloquant de nouvelles pompes, et améliorant vos pouvoirs de manière incroyable et parfaitement absurde."



Comme l'atteste le trailer, on pourra casser des bouches tout en profitant d'une B.O. énervée. Il faudra quand même veiller à avoir du style, Anger Foot offrant la possibilité de boucler les niveaux de manière créative, dévastatrice ou complètement pétée. " Vos compétences doivent devenir surhumaines si vous voulez triompher de vos adversaires et découvrir le secret du Pied Vénère", est-il expliqué dans le communiqué. Il va falloir faire preuve d'un peu de patience avant d'éclater des côtes dans Anger Foot, la sortie du jeu n'étant pas prévue avant 2023 sur PC. Heureusement une démo est dès à présent disponible en téléchargement sur Steam.





Il n'y a que Devolver Digital pour proposer des jeux pareils. Lors de son Direct 2022, le maître de l'irrévérence a annoncé Anger Foot, un jeu dans lequel on passe son temps à mettre des coups de pied dans la gueule quand on ne botte pas des culs. Visiblement, il s'agit de la seule méthode efficace pour débarrasser Shit City des petite frappes qui pullulent dans les rues. "