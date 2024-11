Amplitude : le studio français se sépare de SEGA pour reprendre son indépendance

Connu pour les séries Endless Space et le jeu Humankind, le studio français Amplitude est passé sous pavillon japonais en 2016 après le rachat par SEGA. Pour des raisons qui restent inconnues, l'entreprise hexagonale reprend son indépendance après huit années de collaboration avec l'éditeur japonais. Une situation rendue possible grâce à un rachat mené par l’ensemble de l’équipe de direction ainsi qu’un large groupe d’employés. Le communiqué indique les relations avec SEGA restent amicales, d'autant que l'éditeur japonais continuera à les soutenir dans cette envie de continuer leur héritage basé sur des jeux de stratégie 4X.

« Notre studio s’appuie sur des franchises emblématiques, et notre équipe est profondément investie dans la création des meilleurs jeux possibles. Grâce à notre solide expérience des jeux de stratégie et deux nouveaux titres actuellement en développement, nous sommes confiants dans notre capacité à proposer aux joueurs des expériences exceptionnelles. » indique Romain de Waubert de Genlis, Directeur du studio. « Cette décision nous permet d’être plus agiles dans notre approche tout en continuant à façonner la vision qui est la nôtre depuis le début, de repousser les limites et d’être plus proches que jamais de notre communauté ».



Avec un tel départ, c'est une obligation de se restructurer pour les équipes de SEGA, notamment en Europe puisque le rachat d'Amplitude Studios avait aussi pour objectif de viser un public plus large, ce qui ne semblait pas satisfaire les deux co-fondateurs que sont Romain de Waubert et Mathieu Girard et qui souhaite retrouver avec cette indépendance leur vision d'origine, en renforçant les liens avec leur communauté. On a donc compris le sous-texte de cette séparation.