Among Us : le jeu phénomène du confinement arrive sur Nintendo Switch

Deux ans jour pour jour après sa sortie sur PC, iOS et Android, Among Us vient de débarquer sur Nintendo Switch. Une annonce qui a été faite le mardi 15 décembre 2020 à la fin du Nintendo Direct consacré entièrement aux jeux indépendants, le Indie World Showcase, et qui avait été teasé comme le fameux "one more thing" pour clôturer l'événement online comme il se doit. Malheureusement, contrairement aux autres versions déjà disponibles, il faudra mettre la main à la poche pour se procurer le jeu, puisqu'il est vendu 4,29€ sur l'eShop, alors qu'il est proposé à 3,99€ sur PC et est gratuit sur mobiles. La bonne nouvelle en revanche, c'est que le jeu bénéficiera du cross-play, ce qui veut dire que les joueurs sur Nintendo Switch vont pouvoir affronter ceux qui sont sur PC, iOS et Android.





On rappelle tout de même que Among Us est un jeu sorti en 2018 et qui n'avait alors pas eu l'aura qu'il possède aujourd'hui. Il est devenu mondialement populaire pendant le premier confinement suite à l'intérêt de Twitcheurs qui en ont fait le party game multi à faire avec ses amis à distance. Le principe du jeu reprend peu ou prou celui du jeu du Loup-Garou puisque l'objectif est d'identifier les imposteurs qui tuent les autres membres de l'équipage sans se faire voir. A cela s'ajoute des objectifs à réaliser au sein du vaisseau spatial et le jeu prend alors des allures de grande mascarade videoludique ultra jouissive. Son arrivée sur la console de Nintendo devrait lui permettre d'exploser encore plus en termes de popularité.