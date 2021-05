Among Us : le jeu sortira aussi sur PS4 et PS5, un court trailer d'annonce

Among Us sortirait sur Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X, le studio Innersloth fait à présent savoir que son "jeu de trahison sociale" aura également droit aux honneurs sur PS4 et PS5. Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, on rappelle qu'Among Us a d'abord vu le jour sur iOS et Android en 2018, avant d'arriver sur PC quelques mois plus tard, et sur Nintendo Switch en décembre 2020.Bien évidemment, les consoles de Sony et de Microsoft disposeront d'office des dernières mises à jour et du cross-play, sachant que la PS5 et la PS4 bénéficieront en plus d'une skin, d'un chapeau et d'un compagnon (en l'occurence Clank) dédiée à la gloire de Ratchet & Clank. Tout ça déboulera en 2021.