Among Us : il y aura aussi des versions Xbox, mais il va falloir attendre encore

Il y a quelques jours, on apprenait l'arrivée du jeu phénomène Among Us sur Nintendo Switch lors du Indie World Showcase, l'événement qui avait pour but de faire la lumière sur les jeux indé à venir sur la console hybride de Sony. Mais quid des autres plates-formes ? Une question qui a été soulée par de nombreux joueurs, notamment les possesseurs de Xbox. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour que Microsoft se décide à communiquer et de se fendre d'un tweet dans lequel il annonce l'arrivée du jeu pour l'année prochaine, en 2021. La date précise n'est pas communiquée, mais une chose est sûre, Among Us sera disponible via le Xbox Game Pass au moment de son lancement. De quoi rassurer les joueurs.





btw Among Us is coming to XGP on day one of Xbox console availability, which also proves we're definitely not the Impostor https://t.co/k4HrpPspip — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 17 décembre 2020