Ambulance Life : on a testé le jeu, mais on n'a pas pu sauver tout le monde (Preview)

On le sait, 2025 va être une année assez folle côté jeux vidéo, avec des très gros titres qui vont débarquer les uns après les autres, et ce dès le mois de janvier. Bien sûr, notre attention est souvent portée sur les AAA, ou à l'inverse les petits jeux indé qui sortent du lot. Mais il y a aussi un genre qui connaît un certain engouement, notamment en Allemagne où c'est devenu presque un hobby national, à savoir les jeux de simulation. Et le premier qui nous vient en tête, celui qui domine à chaque épisode les charts, c'est Farming Simulator bien entendu. Mais le genre s'est décliné en masse ces 15 dernières années, avec des jeux improbables du genre Bucheron Simulator, Chasse-Neige Simulator, Pelleteuse Simulator, Toilet Tycoon, Tondeuse à gazon Simulator, il y en a vraiment pour tous les goûts, même les plus mauvais. Du coup, en 2021, le studio allemand Aesir Interactive a décidé de surfer sur cette mouvance et a lancé Police Simulator qui a connu un certain succès sur PC, avec l'aide de nombreux streameurs qui ont mis la lumière sur ce titre à la fois original et amusant. Généralement, dans les jeux vidéo, on joue les malgrats, pas vraiment les flics. Suite au succès de Police Simulator, le studio Aesir Interactive nous propose de jouer cette fois-ci les ambulanciers de terrain. L'objectif ? Arriver rapidement sur les lieux de l’accident aux volant de son ambulance. S'occuper des blessés et leur appliquer les premiers soins. Chaque accident est différent, à nous de nous adapter, de faire les bons choix, tout en étant rapide et efficace. Mais vous allez voir, je n'ai malheureusement pas pu sauver tout le monde, il a même fallu que je fasse des choix.







NACON'S ANATOMY



Première chose à savoir sur cet Ambulance Life, c'est que c'est un jeu qui met les joueurs face à de multiples situations, allant d'un simple malaise dans la rue à des catastrophes majeures avec de nombreux blessés, en passant par des incidents bénins ou des accidents de la route. Le jeu utilise d'ailleurs un système de missions créés procéduralement pour ne jamais proposer la même chose et ainsi éviter de sombrer dans la routine. Au-delà de la simulation médicale qu'il faut gérer à chaque fois, Ambulance Life base aussi son gameplay sur la conduite, qui représente d'ailleurs pas moins de 30% du jeu. On se retrouve du coup dans la ville de San Pelicano, située sur la côte ouest des Etats-Unis et qui est fortement inspirée par San Francisco. Attention tout de même, il ne s'agit pas d'un open world, mais de trois grandes zones qu'on va débloquer au fil de sa progression. Il y a un quartier historique, un centre des affaires et une zone industrielle. Chaque quartier a donc ses spécificités, et chacun de ces lieux peuvent être le théâtre d'accidents ou d'évènements majeurs. Les développeurs nous ont dit que les habitants ont des modes de vie et des activités spécifiques à chaque quartier, ce qui amène à des types d'incidents bien différents. Mais pour être honnête, on n'a rien vu de tout cela...







Cela dit, durant notre session de jeu, on a pu tester deux types d'intervention, celle où l'on est au volant de son ambulance et le Catastrophic Event. Pour les interventions classiques, il faut attendre que l'alerte résonne, et une fois les infos données, on doit se rendre sur les lieux du drame, en prenant soin d'allumer les gyrophares et la sirène pour que les autres véhicules nous laissent passer. Bon, ça marche pas toujours et je ne vous cache pas que j'avais tendance à conduire comme dans GTA, en cognant les autres voitures, roulant sur les trottoirs et faire le zouave. Si les premières missions sont plutôt chill au départ, très rapidement, la tension augmente, avec parfois des accidents lourds et il est demander d'arriver sur les lieux le plus rapidement possible pour ne pas laisser la victime mourir. Sachant que les rues sont souvent bondées de circulation, il va falloir zig-zaguer entre les véhicules pour trouver le meilleur itinéraire. Si on la joue RP, il faut évidemment éviter d'écraser les piétons, mais à ce stade de la build du jeu, on a quand même renverser certaines personnes sans qu'on soit sanctionné.







"À L'HÔPITAL VELPOT ?!"



Une fois qu'on arrive sur les lieux de l’intervention, la première étape consiste à établir un premier pronostic de la victime avant de l'emmener à l'hôpital. On a un choix de plusieurs questions pour tenter de savoir ce qui s'est passé, savoir si la victime a des antécédents médicaux, et bien sûr la rassurer. Vient ensuite la partie où l'on peut scanner la victime via des points précis sur le corps afin d'identifier les symptômes, repérer s'il y a des hématomes, des plaies, des saignements et autres blessures suspectes. Il est aussi recommandé de regarder autour de soi pour trouver des indices et là aussi, pour mieux comprendre la situation. Une fois cet examen préliminaire réalisé, on peut tout noter sur sa tablette, afin de créer une fiche médicale du patient et faire son premier diagnostic. Ce n'est qu'une fois cette étape terminée qu'on peut aller chercher la civière pour installer la victime dans l'ambulance et promulguer les premiers soins. En fonction du diagnostic qui a été établi, il faut donner les premiers soins et c'est par le biais d'un menu déroulant et les indications médicales qu'on peut commencer à prendre soin de la victime. Mise en place d'un tensiomètre, d'un oxymètre de doigt, d'un masque à oxygène, utilisation du stéthoscope, bandage à placer via un système de QTE qui n'est d'ailleurs pas super intéressant ni même très intuitif, on peut aussi intuber le patient si besoin. On peut même injecter de la morphine, de la kétamine, ou de l'insuline en fonction des besoins et le jeu n'hésitera pas à zoomer sur le bras lors des piqûres. Gare aux personnes qui ont du mal à gérer la pénétration des aiguilles dans le corps, il y en a régulièrement dans Ambulance Life.







Chaque patient se gère de manière différente, en fonction de son état, de la situation et du pronostic établi, sachant que jeu fait appel au procédural pour éviter de refaire systématiquement la même chose. D'ailleurs, petite précision, vous remarquerez qu'en prodiguant les premiers soins, on peut peut et on doit déshabiller les patients, que ce soit des hommes ou des femmes, mais qu'il y a une option dans le jeu pour ne pas les voir nus. C'est au bon vouloir de chacun. Vient ensuite la 2ème phase du jeu, plus intéressante et surtout plus intense, puisqu'il s'agit du dramatic event, ou événement catastrophique. Il peut s'agir d'un centre commercial en feu, d'une autoroute qui s'écroule, un centre commercial en feu, ou durant notre session, on a eu droit à l'explosion d'une station d'essence, provoquant de nombreux blessés, des morts aussi et surtout une situation de crise qu'il va falloir gérer. Les pompiers sont sur place, du moins ce qu'on croit, mais c'est à vous de faire tout le boulot. Première chose, il faut déjà faire un tri dans les victimes, entre les personnes déjà décédées auxquelles on pose des tags noirs et celles qui sont blessées et qu'on peut encore sauver.







THERE WILL BE BLOOD



Le temps court et nous avons 10 minutes pour parvenir à localiser toutes les victimes, effectuer des diagnostics rapides pour évaluer le niveau de danger, apporter les premiers soins pour ensuite les envoyer dans un camp médical monté sur place. C'est là qu'on va pouvoir traiter chaque patient les uns après les autres de façon plus approfondie afin de les stabiliser et ensuite les conduire. C'est assez rigolo à faire, même si pour le moment, ça manque de mise en scène et de situation dramatiques pour se sentir complètement investi. On ne sait pas encore la date de sortie du jeu, mais il manquait pas mal de choses pour que l'immersion soit totale. Dans le catastrophic event par exemple, on aurait aimé voir des pompiers agir à nos côtés, mais à part leurs véhicules, le lieu de la catastrophe est totalement désertée. À part nous l'ambulancier, les cadavres et les victimes qui attendent d'être soignées, c'est assez vide. Ça manque singulièrement d'impact et on espère que d'ici la sortie, les développeurs apporteront un peu plus de consistance.







UE 5 POWERED



Pour le reste, il faut savoir que Ambulance Life est un titre developpé sous Unreal Engine 5, qui est un gage de qualité aujourd'hui en termes de rendu visuel, à condition bien sûr de savoir utiliser le moteur 3D dernier cri d'Epic Games. De façon très honnête, Ambulance Life jouit d'une qualité graphique somme toute correcte, sans plus. On est évidemment loin des cadors du genre qui utilisent le moteur à merveille comme Black Muyth Wukong, mais ce n'est pas non plus honteux. Le jeu est un AA et nous un AAA et disons que le studio Aesir Interactive s'en sort convenablement, même si à l'heure actuelle, le jeu est encore bourré de bugs et ne brille pas pour ses animations, encore trop figées. De même, les expressions faciales manquent de vie et de naturel, ce qui peut nuire à l'immersion. On espère que tout cela sera corrigé d'ici à la sortie du jeu.