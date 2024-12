Ambulance Life : la date de sortie est connue, il y a aussi une démo gratuite

Nacon a dévoilé la date de sortie de Ambulance Life A Paramedic Simulator et on n'aura pas besoin d'attendre bien longtemps, puisque le jeu sera disponible le 6 février 2025. Seulement deux petits mois à attendre, mais pour prendre son mal en patience, l'éditeur propose une démo jouable sur Steam pour avoir un aperçu de ce qui attend les joueurs quand ils vont endosser le rôle d'ambulancier de terrain. Nous avions d'ailleurs pu têter du métier il y a quelques semaines et nous vous avions proposé une preview, que vous pouvez retrouver à l'écrit ici, ou en vidéo plus bas.









On rappelle que Ambulance Life A Paramedic Simulator est le nouveau jeu des studio Aesir Interactive, les développeurs de Police Simulator : Patrol Officers. Dans la ville victive de San Pelicano, située sur la côte ouest des Etats-Unis et qui est fortement inspirée par San Francisco, on va devoir sauver des vies, à travers des missions aussi basiques que prendre en charge une personne après un banal malaise jusqu'à tenter de sauver des vies après l'explosion d'une station essence par exemple. Il faudra se rendre sur les lieux, analyser la situation, déterminer les priorités et les niveaux d’urgence pour chaque cas dans un premier temps, puis s’occuper des blessés et leur appliquer les premiers soins. Le jeu offre une forte rejouabilité avec des dizaines de scénarios possibles allant du simple accident à la catastrophe de grande ampleur et de gravité exceptionnelle. Chaque accident est différent, puisque le jeu intègre une notion de missions générées procéduralement.