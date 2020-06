A Total War Saga Troie : le jeu sera gratuit le jour de sa sortie

A Total War Saga : Troie sera un épisode un peu spécial dans la série de jeux de stratégie de The Creative Assembly, et ce, pour plusieurs raisons. Le jeu va en effet mélanger les Troyens et les Grecs dans des combats mêlants l'histoire et la mythologie, sachant qu'on pourra même recruter des minotaures en guise de héros. Mais la plus grosse nouveauté, c'est que le jeu sera totalement gratuit le jour de sa sortie, soit le 13 août prochain. Exclusif à l'Epic Games Store, le jeu sera donc offert par la plateforme pour tous ceux qui le téléchargeront pendant les 24 premières heures après sa sortie. Pensez donc à mettre une note sur votre agenda, car c'est probablement la première fois qu'il est possible d'avoir un jeu gratuitement le jour de sa sortie, alors qu'il sera payant après coup.