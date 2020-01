A Plague Tale Innocence : les aventures de Hugo et Amicia sont dispos dans le Xbox Game Pass

Focus Home Interactive et Asobo Studios nous informent que A Plague Tale : Innocence est désormais disponible dans le Xbox Game Pass, sur Xbox One et PC. Rappelons que le jeu nous plonge dans la France du 13e siècle, alors que le royaume est déchiré par les prémices de la Guerre de Cent Ans, que l'Inquisition bat son plein, et que l'épidémie de peste noire décime les population. On y suivre l'aventure d'Amicia et de son petit frère Hugo alors qu'ils cherchent à survivre face aux multiple menaces. Pour plus d'infos sur le jeu, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction qui est disponible à cette adresse.

A Plague Tale: Innocence is now available on @XboxGamePass PC and Xbox One!



Discover Amicia and Hugo's grim journey and their attempts to survive a harsh and merciless world! pic.twitter.com/u4vwd3qanc — A Plague Tale (@APlagueTale) 23 janvier 2020