Zelda Twilight Princess HD : un portage sur Nintendo Switch en attendant Breath of the Wild 2 ?

The Legend of Zelda : Twilight Princess HD va-t-il également être commercialisé sur Nintendo Switch pour patienter jusqu'à la sortie de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 en 2023 ? C'est en tout cas le souhait de Tom Crago, le président du studio Tantalus - qui s'est chargé du portage sur le successeur de la Wii, sans oublier le plus récent The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sur la console hybride. Le problème, c'est que pour le moment, la firme de Kyoto ne semble pas très réceptive comme le bonhomme l'a confié dans le cadre du podcast Fragments of Silicon . "Non, a-t-il répondu lorsqu'il fut interrogé sur une approche de Nintendo quant à une éventuelle arrivée de The Legend of Zelda : Twilight Princess HD sur Switch. Bien sûr que c'est quelque chose que nous aimerions faire, mais ça ne paraît pas être une priorité pour Nintendo ; en tout cas, dans les conversations que nous avons eues ensemble."